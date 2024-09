Zamieszanie w Sądzie Najwyższym. Jest nowa decyzja Manowskiej

I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska upoważniła sędziego dr. hab. Dawida Miąsika do wykonywania czynności związanych z organizacją i kierowaniem Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. To zwrot wobec decyzji ogłoszonej we wtorek rano.

Informację ws. Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sąd Najwyższy przekazał w opublikowanym we wtorek wieczorem komunikacie. Nowy komunikat Sądu Najwyższego Poinformowano w nim, że "w związku z niewyłonieniem w ustawowym terminie kandydatów na funkcję Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do czasu powierzenia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wykonywania tych obowiązków sędziemu, (...), Pierwszy Prezes SN, upoważnił sędziego SN dr. hab. Dawida Miąsika do wykonywania czynności związanych z organizacją i kierowaniem tą izbą". W komunikacie przywołano zapisy ustawy o SN, w myśl których "nie później niż sześć tygodni przed upływem kadencji Prezesa SN kierującego pracą izby Sądu Najwyższego, zgromadzenie sędziów tej izby powinno dokonać wyboru kandydatów do pełnienia jej prezesa przez okres kolejnej kadencji". "Ponieważ dotychczasowy Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych dr hab. Piotr Prusinowski zakończył pełnienie swojej funkcji 2 września 2024 r., kandydaci na stanowisko Prezesa tej izby winni byli zostać wyłonieni do 22 lipca br., co jednak nie nastąpiło" – czytamy. W takiej sytuacji – podkreślono – "zastosowanie znajduje art. 13a § 1 w zw. z art. 15 § 4 u.SN, na mocy którego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej niezwłocznie powierza wykonywanie obowiązków Prezesa Sądu Najwyższego wskazanemu przez siebie sędziemu Sądu Najwyższego". "Ustawa w art. 13a § 2 w zw. z art. 15 § 4 przewiduje, że wyznaczony przez Prezydenta sędzia Sądu Najwyższego wykonuje obowiązki i uprawnienia Prezesa Sądu Najwyższego określone w ustawie i w terminie tygodnia od dnia powierzenia wykonywania obowiązków Prezesa Sądu Najwyższego zwołuje zgromadzenie sędziów izby Sądu Najwyższego, któremu przewodniczy, w celu wyboru kandydatów na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego" – dodano. Z informacji przekazanych przez SN wynika, że o sytuacji tej prezes Małgorzata Manowska poinformowała prezydenta Andrzeja Dudę w piśmie z 28 sierpnia. Celem było tu – jak podkreślono – niezwłoczne wyznaczenie sędziego do wykonywania obowiązków Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. "Do tego czasu na podstawie art. 14 § 1 u.SN pracą Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych kieruje Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego" – wskazano. Sędzia Dawid Miąsik pokieruje Izbą Pracy SN. Jest decyzja I prezes Kończąc podkreślono, iż w związku z faktem, że do dnia 3 września nie został wyznaczony wspomniany sędzia, Małgorzata Manowska na podstawie art. 14 § 1 w zw. z art. 102 § 1 u.SN zarządzeniem nr 120/24 z dnia 3 września br. upoważniła sędziego SN dr. hab. Dawida Miąsika do wykonywania czynności związanych z organizacją i kierowaniem Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN.

