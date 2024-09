Berlin rozczarowany rządem Tuska. Niemcy w końcu będą musiały zapłacić Polsce reparacje?

Gazeta przywołuje słowa premiera Donalda Tuska z lipca br., kiedy po polsko-niemieckich konsultacjach międzyrządowych powiedział, że "nie ma takiej sumy pieniędzy, która by zrównoważyła to wszystko, co stało się w czasie II wojny światowej".

Zdaniem Philippa Fritza, autora tekstu i warszawskiego korespondenta "Die Welt", słowa Tuska zaskoczyły wielu w Berlinie. "Po tym, jak były przewodniczący Rady UE Tusk przejął stery rządu w grudniu 2023 r., wielu niemieckich dyplomatów i polityków założyło, że to, co postrzegali jako irytujące żądania reparacyjne ze strony Warszawy, nie będzie już obciążeniem dla stosunków polsko-niemieckich. W końcu Tusk był postrzegany jako przyjazny Niemcom. Staje się jednak coraz bardziej oczywiste, że niektórzy Niemcy się łudzili, a Tusk bynajmniej nie zamyka tej kwestii" – czytamy.



Dziennik zauważa, że obecny polski premier nie powołuje się na raport zespołu Arkadiusza Mularczyka z PiS, zgodnie z którym reparacje oszacowano na 1,3 biliona euro. Przedstawiciele nowego rządu mówią o zadośćuczynieniu zamiast o reparacjach.



"Niejasność prawna tego terminu sprawia, że porozumienie w tej sprawie jest bardziej prawdopodobne, a polski rząd niejako zmusza Berlin do wyjścia Warszawie naprzeciw z propozycjami" – ocenia "Die Welt", dodając, że niemieckiemu rządowi coraz trudniej jest dłużej uchylać się od tego żądania.

Według autora tekstu Tusk dobrze wie, że także większość jego wyborców opowiada się za jakąś formą rekompensaty. "Obozy polityczne, PiS i Koalicja Obywatelska, mogą być na tyle skłócone, że upamiętniają wybuch II wojny światowej oddzielnie. (…) Jednak główne obozy polityczne zgadzają się co do jednego: Niemcy powinny zapłacić" – pisze Fritz.

Polska i Niemcy negocjują obecnie wypłaty dla ocalałych z obozów koncentracyjnych, gett i byłych robotników przymusowych. Ponieważ są to osoby w bardzo zaawansowanym wieku, liczy się czas.

"Każdy tydzień bez ogłoszenia porozumienia szkodzi reputacji Niemiec w Polsce – co brzmi dziwnie, ponieważ Polacy i Niemcy są bliżej porozumienia niż kiedykolwiek" – twierdzi "Die Welt", podkreślając, że presję na Tuska wywiera w tej sprawie także PiS.



Według niepotwierdzonych doniesień kanclerz RFN Olaf Scholz w lipcu zaoferował Tuskowi łącznie 200 mln euro w ramach odszkodowań dla ocalałych, ale polski premier odrzucił proponowaną kwotę jako zbyt niską.



