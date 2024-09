Ministerstwo uderza w obietnicę Tuska. "Beneficjentem będą deweloperzy"

Projektowane rozwiązania dotyczące dopłat do kredytów mieszkaniowych zamiast przyczynić się do poprawy dostępności mieszkań, mogą doprowadzić do jeszcze większego kryzysu na rynku mieszkaniowym; wzrostu cen i zmniejszenia dostępności mieszkań, uważa Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

"Projektowane w ustawie rozwiązania, zamiast przyczynić się do poprawy dostępności mieszkań, mogą doprowadzić do jeszcze większego kryzysu na rynku mieszkaniowym. Dalszy wzrost cen nieruchomości, będący prawdopodobnym efektem proponowanych przepisów, spowoduje jeszcze mniejszą dostępność mieszkań na rynku nieruchomości w związku z koniecznością uzyskania większej zdolności kredytowej przez konsumentów" – napisała minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, przedstawiając stanowisko resortu na Komitet Stały Rady Ministrów. Beneficjentem będą deweloperzy W jej ocenie, "głównym beneficjentem proponowanych rozwiązań staną się więc deweloperzy", którzy i tak – jak podkreśliła – w dużym stopniu skorzystali na dotychczasowych rozwiązaniach. "Nie negując zatem samej idei, która przyświeca proponowanym rozwiązaniom, dotychczasowe doświadczenia związane z poprzednimi instrumentami opartymi na mechanizmie dopłat do rat kredytów, pozwalają wątpić w ich skuteczność" – wskazała minister. Dziemianowicz-Bąk: Kredyt 2 proc. zawiódł Zwróciła też uwagę, że cel, który leży u podstaw tego projektu, tj. zaspokojenie pierwszych potrzeb mieszkaniowych osób ubiegających się o kredyt, "jest ze wszech miar słuszny", a problemy, które narosły w tym obszarze w ostatnich latach wymagają właściwego i natychmiastowego zaadresowania przez państwo. Dziemianowicz-Bąk przypomniała też, że uruchomienie w 2021 r. "Bezpiecznego kredytu 2 proc." nie spełniło bowiem pokładanych w nim nadziei i wiele osób nadal mierzy się z problemami uzyskania kredytu na zakup pierwszego mieszkania. Przytoczyła też dane GUS, z których wynika, że w I kw. 2024 roku ceny lokali mieszkalnych w Polsce wzrosły w stosunku do poprzedniego kwartału o 4,3 proc.. Na rynku pierwotnym wzrost ten wyniósł 4,7 proc., natomiast na rynku wtórnym – 4 proc.. W porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku ceny lokali mieszkalnych wzrosły o 18,0 proc.(w tym na rynku pierwotnym o 19,6 proc., a na rynku wtórnym o 16,4 proc.). Czytaj też:

