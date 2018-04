"Trzaskowski sugerował, że tylko urodzeni w stolicy są warszawiakami". Jaki publikuje spot i uderza w kandydata PO

"Nie można dzielić warszawiaków. Nie ma znaczenia skąd pochodzisz" – napisał Jaki pod udostępnionym filmem.

Film przekonuje, że Warszawę z jej rdzennymi mieszkańcami budują osoby, które do niej przyjechały czy to na studia, czy do pracy, czy też by zacząć nowe życie.

Ponadto klip przypomina, że Trzaskowski w przeszłości kandydował w Krakowie.