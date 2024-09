Nowy ruch ws. twórcy Red is Bad. Będzie czerwona nota Interpolu?

O kolejnych działaniach prokratury w śledztwie dotyczącym Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych informuje w czwartek RMF FM.

Paweł Szopa będzie ścigany czerwoną notą Interpolu?

Jak wynika z ustaleń rozgłośni, śledczy skierowali wniosek dotyczący Pawła Szopy wraz z pełną dokumentacją do Komendy Głównej Policji.

"Tamtejsze biuro zajmujące się współpracą międzynarodową ten wniosek wraz z aktami prześle do odpowiedniej komórki Interpolu. Tam zapadnie decyzja o wpisaniu biznesmena na listę priorytetowych poszukiwań" – czytamy. Cała procedura, jak podkreślono, może zająć nawet kilka tygodni.

"Czerwona nota" oznacza najwyższy stopień międzynarodowych poszukiwań i jest informacją dla służb wszystkich krajów, że poszukiwany jest niebezpiecznym przestępcą. To kategoria oznaczająca poszukiwania w celu aresztowania i ekstradycji.

Co śledczy zarzucają twórcy Red is Bad?

Przypomnijmy, że obecnie twórca Red is Bad jest poszukiwany na podstawie listu gończego. W poniedziałek Sąd Okręgowy w Katowicach zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 90 dni, co dało podstawę do poszukiwania go listem gończym.

Sformułowane wcześniej zarzuty wobec Szopy, a także Michała Kuczmierowskiego, byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 § 1 K.k.) oraz przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (art. 231 § 1 i 2 K.k.).

Wniosek o list żelazny

We wtorek mec. Bartosz Lewandowski opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie swojego klienta Pawła Szopy. Twórca Red is Bad poinformował w nim, że nie chcąc uczestniczyć w medialnym przedstawieniu, za pośrednictwem swoich obrońców złożyłem wniosek o wydanie listy żelaznego.

"Umożliwi mi on stawienie się przed sądem i złożenie szczegółowych zeznań. Mam nadzieję, że wniosek zostanie uwzględniony" – podkreślił Szopa.

