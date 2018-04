Biskupi: Patriotyzm nie ma nic wspólnego z nacjonalizmem i internacjonalizmem

List został wydany z okazji uroczystości NMP Królowej Polski i 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i zostanie odczytany w parafiach polonijnych w niedzielę poprzedzającą 3 maja lub w innym, dogodnym terminie.

– Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski została ustanowiona na prośbę biskupów polskich po odzyskaniu niepodległości przez naszą Ojczyznę w 1918 roku, jednakże oficjalnie jest obchodzona od 1923 roku. Każdego roku 3 maja w sposób uroczysty okazujemy wdzięczność Maryi za Jej macierzyńską obecność i miłość w dziejach naszego narodu, a także zawierzamy Jej opiece Polskę oraz Polonię i Polaków żyjących poza granicami naszego kraju – czytamy w liście.

Biskupi w liście napisali, aby "wspierać placówki szkolne i edukacyjne, by jak najlepiej przekazywały znajomość języka polskiego i historii". – W dostępny dla was sposób promujcie polską kulturę i brońcie dobrego imienia Polski. Nawiązujcie na płaszczyźnie osobistej i instytucjonalnej kontakty z naszą ojczyzną. Szanujcie też kraj, który was przyjął, dał pracę i możliwość rozwoju. Dojrzały patriotyzm nie ma nic wspólnego z nacjonalizmem i zamykaniem się na inne kultury i tradycje. Z drugiej jednak strony nie ma nic wspólnego z coraz bardziej dziś modnym internacjonalizmem, zamazującym różnice między poszczególnymi narodami. Dowodem patriotyzmu jest również gotowość do pojednania i współpracy w środowiskach polonijnych, pomimo różnic ideowych, politycznych, historycznych czy osobowościowych. Działanie na rzecz zgody kładziemy na sercu zwłaszcza tych, którzy przewodzą i angażują się w polonijnych instytucjach i stowarzyszeniach – piszą biskupi.