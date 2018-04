Nergal: Nigdy nie głosowałem w wyborach. Teraz wezmę udział

Adam "Nergal" Darski stwierdził w programie Radia Zet, że dotąd nie brał nigdy udziału w wyborach samorządowych. Muzyk uznał jednak, że sytuacja w kraju zmusza go do tego, by to zmienić. Darski mówił, że nie chce mieć nic do czynienia z politykami PiS-u. – To nie jest moja rasa – mówił.

Muzyk stwierdził, że nie zna się na polityce, ale nie jest to wystarczający powód, aby chować głowę w piasek. – Postaram się zagłosować. Będę, będę. Nie głosowałem do tej pory. Przyznaję się bez bicia, mea culpa – mówił muzyk. Kontrowersyjny muzyk zachęcił słuchaczy audycji, aby ci świadomie głosowali, gdyż jest to jego zdaniem oznaka patriotyzmu. – To jest dla mnie patriotyzm. Po prostu zrób to, bo tak. Bo z czegoś musi to państwo, jakoś musi to państwo funkcjonować – mówił. Dziennikarz zapytał się Darskiego, w którym mieście zamierza głosować. Ten stwierdził, że teraz jest "energetycznie" związany z Warszawą, zameldowany jest w Gdańsku, a mieszka w Sopocie. Co ciekawe, sam muzyk przyznał, że nie wie kim jest prezydent Sopotu. – Tam z kolei mamy... Kto jest cały czas prezydentem Sopotu? Sołtys nasz – mówił. Dziennikarz podpowiedział, że Jacek Karnowski, na co muzyk odparł "pozdrawiam przy okazji". Biedroń szefem narodu? Darski stwierdził, że poparłby Roberta Biedronia, którego ewentualną kandydaturę określił, jako sposób na uratowanie kraju od mrocznych i fatalnych konsekwencji polityki partii rządzącej. – Czuję, że energetycznie, mentalnie jest to facet, który jeżeli zostałby szefem narodu i wyszedłby w świat, byłby to gość, którego ja bym się nie wstydził – ocenił. Nergal stwierdził, że ma problem z dzisiejszą władzą. Muzyk ocenił, że przeszkadza mu, że politycy "wchodzą kobietom do majtek" i decydują o sprawach, o których nie powinni mieć nic do powiedzenia. Czytaj także:

