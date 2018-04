Jaki o wypowiedzi Zembaczyńskiego: Sięga dna

– To ja nie mogę pokazywać zdjęć ze swoją rodziną, bo być może panu posłowi Zembaczyńskiemu przeszkadza to, że nie wpisuję się w ten jego główny nurt? Czyli to, że jeżeli rodzina ma niepełnosprawne dziecko, to znaczy, że musi być nieszczęśliwa i nie można pokazywać tego szczęścia. A z drugiej strony jakbym nie pokazywał tego, toby mi zarzucano, że się wstydzę chorego dziecka. Dlatego co nie zrobię, będzie źle – powiedział w TVN24 wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.

Sprawa dotyczy słów posła Nowoczesnej Witolda Zembaczyńskiego, który w trakcie sobotniej rozmowy w programie "W Centrum Uwagi" w TVP3 Opole zarzucił Patrykowi Jakiemu m.in., że robi politykę na swoim chorym dziecku. Patryk jaki w TVN24 ocenił, że ta wypowiedź "sięga dna". Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha powiedział, że żałuje iż Barbara Dolniak (która brała udział w programie) "nie przeprosiła za pana posła Zembaczyńskiego". Ocenił wypowiedź posła Nowoczesnej jako "skandaliczną" i "haniebną".

– Jeżeli chodzi o pana Zembaczyńskiego, tam jeszcze gorsza rzecz się stała podczas tego wywiadu, z którą ja po prostu się wewnętrznie pogodzić nie mogę. Otóż powiedział takie zdanie: "Kaczyński wie, że przegrał w Warszawie i skierował do wyborów ostatnie barachło". Co to jest? Przecież to jest chamstwo czystej wody. Z Zembczyńskim musicie albo porozmawiać, albo niech was nie reprezentuje po prostu – stwierdził z kolei poseł Kukiz'15 Marek Jakubiak.