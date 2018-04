Ziemkiewicz: Protest niepełnosprawnych nie zachwieje popularnością PiS

Rafał Ziemkiewicz na antenie Polskiego Radia 24 powiedział, że rząd Morawieckiego zasłużyłby się dla Polski gdyby podjął się stworzenia reformy jednolitego systemu pomocy niepełnosprawnym, ale jego zdaniem do tej pory "Prawo i Sprawiedliwość nie było dobre w tworzeniu systemowych rozwiązań".

– To jest takie szarpanie emocjami. (...) Takie akcje typu "karma dla kota" czy rola w proteście Pani Scheuring-Wielgus, którą PiS słusznie ze swojego punktu widzenia chce wyeksponować, pokazują ludziom, że to może jest jakaś ustawka – powiedział Ziemkiewicz. – Pytanie brzmi: Czy protestujący zdołają przekonać więcej Polaków, że rządzący są bezdusznymi draniami, czy rządzący zdołają przekonać więcej Polaków, że to są oszuści, którzy wykorzystują swoje dzieci niepełnosprawne do celów politycznych – mówił.

Sugerowane pytania do Trzaskowskiego

Publicysta "Do Rzeczy" skomentował też szanse na zwycięstwo dwóch głównych kandydatów w wyścigu o fotel prezydenta stolicy. – Spory pomiędzy Trzaskowskim, a Jakim to wsadzanie sobie szpil i odwoływanie się do tożsamości twardych elektoratów – powiedział Ziemkiewicz. Dodał też, że "wbrew pozorom Patryk Jaki ma większe szanse, pojedynek będzie ciekawy".

– Na miejscu Patryka Jakiego zadałbym pytanie Trzaskowskiemu co zamierza zrobić z tymi cholernymi słupkami, które zostały nastawiane. Ja na przykład wprowadziłbym ustawę, że ten, który je nastawiał ma je wykupić i zabrać sobie i ułożyć u Pani Gronkiewicz na podwórku – powiedział.