Gowin: Porozumienie wokół ustawy o IPN jest w zasięgu ręki

– Odnosiłem wrażenie, że nasi amerykańscy rozmówcy są bardzo zainteresowani zacieśnianiem współpracy z Polską i traktują nas jako strategicznego sojusznika. To chyba podejście charakterystyczne dla całej amerykańskiej administracji – powiedział w rozmowie z Rzeczpospolitą Jarosław Gowin.

Stwierdził też, że "dla naszych amerykańskich partnerów rozwiązanie sporu wynikłego z nieporozumień wokół ustawy o IPN jest istotne". – Dotyczy to nie tylko środowisk żydowskich, ale też przedstawicieli waszyngtońskiej administracji. Jeżeli chodzi o rozmowy z przedstawicielami środowisk żydowskich to był ważny wątek mojej wizyty. Zwłaszcza spotkanie z władzami Muzeum Holokaustu. Jego dyrektor Sara J. Bloomfield to wielki autorytet nie tylko w środowiskach żydowskich, ale w całych Stanach Zjednoczonych. Odbyliśmy bardzo dobrą rozmowę. Myślę, że porozumienie wokół ustawy o IPN jest w zasięgu ręki – mówił.



– Zapewniłem moich rozmówców, że ograniczenie prawa do odzyskania spadków tylko dla osób z obywatelstwem polskim nie jest już przez nasz rząd rozważane. Ale podkreśliłem równocześnie, że nie ma teraz w Polsce klimatu do kontynuacji prac nad ustawą reprywatyzacyjną – mówi minister nauki.