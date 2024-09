Wydano Europejski Nakaz Aresztowania Pawła Szopy

"Informujemy, że 6 września 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, na podstawie art. 607a k.p.k., wydał wobec Pawła Szopy Europejski Nakaz Aresztowania" – przekazały służby prasowe sądu.

Przypomnijmy, że obecnie twórca Red is Bad jest poszukiwany na podstawie listu gończego. W poniedziałek Sąd Okręgowy w Katowicach zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 90 dni, co dało podstawę do poszukiwania go listem gończym.

Zarzuty dla Szopy

Sformułowane wcześniej zarzuty wobec Szopy, a także Michała Kuczmierowskiego, byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 § 1 K.k.) oraz przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (art. 231 § 1 i 2 K.k.).

Śledztwo dotyczy między innymi dopuszczenia się w okresie od lutego 2021 r. do listopada 2023 r. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez pracowników RARS w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Mowa jest tu o "organizowaniu i procedowaniu zakupu towarów dla ww. Agencji, a tym samym działania na szkodę interesu publicznego".

Podstawą wszczęcia śledztwa były zgromadzone przez Centralne Biuro Antykorupcyjne materiały o charakterze niejawnym oraz dwa zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożone przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Na dalszym etapie śledztwa GIIF złożył dwa kolejne zawiadomienia o podejrzeniu "prania brudnych pieniędzy".

We wtorek mec. Bartosz Lewandowski opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie swojego klienta Pawła Szopy. Twórca Red is Bad poinformował w nim, że nie chcąc uczestniczyć w medialnym przedstawieniu, za pośrednictwem swoich obrońców złożył wniosek o wydanie listu żelaznego.

Czytaj też:

Jest oświadczenie Pawła Szopy. Wnioskuje o list żelaznyCzytaj też:

Był szef RARS nie zgadza się na dobrowolną ekstradycję