Schetyna krytycznie o lewicy: Zmierzcie się z PiS-owskim walcem, zobaczycie, jak to smakuje

Lider PO krytycznie odniósł się do planów lewicy, która odrzuca możliwość zawarcia wielkiej koalicji przeciwko PiS-owi. – Chcecie, rozumiem, szanuję, idźcie sami do wyborów, zmierzcie się z PiS-owskim walcem, a wtedy zobaczycie, jak to smakuje – mówi w wywiadzie udzielonym portalowi gazeta.pl.