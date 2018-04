"Dla Ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, dla mnie tata". Wystawa o bohaterach

Kim jest prawdziwy bohater? Czy kojarzy się wyłącznie z herosem o niezwykłych cechach? Bohaterowie codzienności są wśród nas, wykonując swoją pracę. O ich poświęceniu możemy się dowiedzieć dopiero, gdy zdarzy się wypadek, tragedia, katastrofa. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, ile osób każdego dnia ryzykuje własne życie, by ratować życie lub mienie drugiego człowieka albo by służyć ojczyźnie daleko poza granicami kraju. Żołnierze, policjanci, strażacy, ratownicy górscy czy służba więzienna – by wymienić tylko niektóre zawody obarczone ryzykiem – wykonują ważne społecznie i wymagające odwagi zawody. Ryzyko, jakie ponoszą każdego dnia, dotyczy również ich rodzin. Pomagajmy tym, którzy pomagają – apelują organizatorzy debaty.

„Ta praca wymaga wielu poświęceń, dlatego my chcemy pamiętać o nich. Na co dzień pomagamy dzieciom m.in. żołnierzy czy funkcjonariuszy publicznych w ich edukacji i rozwoju zainteresowań” – mówi Magdalena Pawlak, Prezes Zarządu Fundacji Dorastaj z Nami.

Motywem przewodnim debaty „Bezpieczna służba – bezpieczni żołnierze i funkcjonariusze” będzie trudna praca funkcjonariuszy podczas misji poza granicami państwa oraz ich codzienne zadania realizowane w kraju. Zostaną poruszone kwestie dotyczące poczucia bezpieczeństwa rodzin funkcjonariuszy i żołnierzy wyruszających na misje. Czy będą się czuli pewniej, mając świadomość, że ich rodzina jest otoczona opieką w kraju? Podczas debaty zostaną również omówione kwestie minimalizacji zagrożeń podczas służby. W rozmowie uczestniczyli m.in. płk Leszek Stępień, Dyrektor Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, Magdalena Pawlak, Prezes Zarządu Fundacji Dorastaj z Nami, Krzysztof Krystowski, Wiceprezes Leonardo Helicopters, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz przedstawiciele służb mundurowych. Po debacie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Dla Ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, dla mnie tata”, która powstała, aby przybliżyć nam poświęcenie współczesnych bohaterów. Ekspozycja przybliża codzienny heroizm służby publicznej, przedstawiając historie żołnierzy, strażaków, policjantów i ratowników górskich, którzy poświęcili swoje życie ratując innych.

Celem Fundacji Dorastaj z Nami jest pomoc dzieciom poległym lub poszkodowanym na służbie oraz budowanie szacunku dla służb publicznych. Fundacja pragnie służyć im wsparciem, poszerzać horyzonty i ułatwić wejście w dorosłe życie.

„To właśnie edukacja podopiecznych jest naszym głównym celem, ponieważ zdajemy sobie sprawę jak ważna jest dla rozwoju przyszłego pokolenia” – mówi Magdalena Pawlak, Prezes Zarządu Fundacji Dorastaj z Nami.

Fundacja Dorastaj z Nami stworzyła również program „Służba i pomoc” skierowany bezpośrednio do żołnierzy i funkcjonariuszy służb publicznych, którego celem jest dostarczenie użytecznej wiedzy i porad, mających na celu profilaktykę w codziennym życiu zawodowym i rodzinnym oraz tworzenie społeczności ludzi służb, którzy wspierają się w pracy zawodowej i trudnych sytuacjach życiowych.

Zachęcamy wszystkich pracowników służb publicznych, aby przystąpili do programu „Służba i pomoc”. Wystarczy wejść na stronę dorastajznami.org i otworzyć zakładkę „bohaterowie”. Poza tym, że chcemy dostarczać Państwu wsparcie w codziennej pracy, pragniemy również móc szybko zareagować i pomóc Państwa najbliższej rodzinie, gdyby na służbie wydarzył się wypadek.

Każdy żołnierz i funkcjonariusz musi mieć przekonanie i pewność, że gdyby podczas służby stało mu się coś tragicznego (uległby wypadkowi lub zginął) jego dzieci, jego rodzina nie zostaną bez pomocy i wsparcia – mówi Magdalena Pawlak, Prezes Zarządu Fundacji Dorastaj z Nami.

Więcej informacji na stronie www.dorastajznami.org.