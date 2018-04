Nagie zdjęcia senatora PiS. Jackowski składa zawiadomienie do prokuratury

Senator kąpał się na dzikiej plaży w okolicy Białogóry. Wcześniej wybrał się na przejażdżkę rowerową, a następnie przebiegł dystans 12 km. Po wszystkim Jackowski postanowił wykąpać się w Bałtyku. Jak wyjaśnił "była to dzika plaża" i dlatego nie obawiał się "wzroku nikogo postronnego".

Jan Maria Jackowski oświadczył jednak, że złoży zawiadomienie do prokuratury i wystąpi na drogę cywilną. W jego ocenie, opublikowane zdjęcia zostały wykonane bezprawnie i jako takie są naruszeniem jego prawa do prywatności oraz wypoczynku, bez kamer i aparatów. Jak dodaje, takie zachowanie może wypełniać znamiona przestępstwa art. 191a kodeksu karnego, a także naruszać godność oraz prawo do prywatności.