Strzał na bazarze w Warszawie. Policja szuka sprawcy

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielę przed godz. 10:00. Jedna osoba została ranna.

Do sprawy odniosła się Komenda Stołeczna Policji. – Nieumundurowani policjanci legitymowali mężczyznę w okolicy bazaru Olimpia. W tym czasie z tłumu padł strzał w ich kierunku, w wyniku którego został raniony przypadkowy mężczyzna – powiedział Jacek Sobociński z wydziału prasowego, cytowany przez TVN24.

Wezwano policyjne posiłki. Rannemu mężczyźnie udzielana była pomoc medyczna. Strzał prawdopodobnie oddano z broni pneumatycznej. Policja szuka sprawcy. W stolicy trwa obława.

– Strzały padły przy bazarze, na terenie parku, na chodniku, tuż przy ścieżce rowerowej. Na miejscu jest mnóstwo policjantów, niektórzy są w kamizelkach kuloodpornych – relacjonował reporter TVN24.

Mężczyzna postrzelony na bazarze w Warszawie

Po godz. 13:00 na platformie X pojawił się oficjalny komunikat stołecznej policji. "Dzisiaj rano około godziny 9:40 na jednym z bazarów na warszawskiej Woli policjanci podjęli interwencję wobec mężczyzny. W jej trakcie nieustalona dotąd osoba oddała strzał w kierunku policjantów. Zaatakowani policjanci zostali zmuszeni do użycia broni służbowej. W tym zdarzeniu ranna została postronna osoba. 57-latka przewieziono do szpitala. Policjanci wyjaśniają wszystkie okoliczności tego zdarzenia, w tym kto i z jakiej broni strzelał do policjantów. Czynności w toku" – czytamy.

twitter