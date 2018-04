Jaki: Przez aferę reprywatyzacyjną Warszawa się cofała, zamiast rozwijać

– Przygotowujemy raport, który ma pokazać, jak wiele pieniędzy straciła Warszawa w wyniku reprywatyzacji. Mogę powiedzieć, że to równowartość kilku budżetów inwestycyjnych, przez co Warszawa się cofała, zamiast rozwijać. Rafał Trzaskowski jest gwarantem kontynuacji tego typu rządów. Niech pokaże choć jedną rzecz, którą zrobił dla Warszawy –powiedział w programie „O co chodzi” w TVP Info Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości i kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy.

Patryk Jaki mówił w programie, że warszawiacy będą mieli wybór między „kontynuacją rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz, która jest symbolem afer i chaosu przestrzennego oraz komunikacyjnego”, a „nowoczesnym i uczciwym europejskim miastem”. – Wszystko jest bez ładu i składu, to jeden wielki chaos. Chciałbym, by w stolicy była uczciwość, której nie ma ze względu na działanie mafii reprywatyzacyjnej, która de facto zarządzała Ratuszem – twierdził Jaki. Zdaniem wiceministra sprawiedliwości Warszawa, zamiast być miastem mieszkańców, jest miastem developerów.– Mogę powiedzieć, że to równowartość kilku budżetów inwestycyjnych, przez co Warszawa się cofała, zamiast rozwijać. Rafał Trzaskowski jest gwarantem kontynuacji tego typu rządów. Niech pokaże choć jedną rzecz, którą zrobił dla Warszawy – stwierdził.