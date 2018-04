PSL wystawi swojego kandydata w Warszawie? "Coraz bardziej się skłaniam"

Lider PSL stwierdził, że nie wie, czy jego partia weźmie udział w głosowania nad projektem dot. obniżenia uposażeń parlamentarzystów. – Będziemy pewnie jeszcze o tym rozmawiać. Nie przyszedłem do polityki dla pieniędzy, mówiłem o tym od samego początku – mówił.

Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził też, że jest za połączeniem wynagrodzenia polityków z średnią krajową. – Wielokrotności w zależności pewnie od stanowiska, wiceministra, ministra. To by było rozwiązanie systemowe. Jeżeli jest więcej dobrobytu, to rośnie średnia krajowa – dodał.

Szef PSL ocenił także, że moment na zgłoszenie wniosku o wotum nieufności wobec Beaty Szydło i Elżbiety Rafalskiej nie jest dobry. – Trzeba najpierw rozwiązać problem, który jest w Sejmie. Oczywiście nie mamy powodów, aby bronić tego rządu i wicepremier Szydło, która się nie spotkała nawet z protestującymi – stwierdził.