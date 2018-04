Kwaśniewski wątpi w Tuska? "Żaden powrót na białym koniu nie był i nie będzie możliwy"

– Myślę, że Donald Tusk od dłuższego czasu bada sytuację w sprawie swojej przyszłości. Ma pewne mieszane uczucia. Z jednej strony widzi, co się dzieje i to w nim wzbudza taką silną chęć działania, a z drugiej strony zdaje sobie sprawę z tego, gdzie jest, co ma zrobić, ile ma lat. To powoduje, że te chęci nie są tak wielkie. W Polsce żaden powrót na białym koniu nie był i nie jest możliwy – mówił w TVN24 były prezydent Aleksander Kwaśniewski.

Kwaśniewski zaznaczył, że ataki PiS na Tuska nie przynoszą oczekiwanych efektów. – Im bardziej PiS będzie atakować Tuska, tym bardziej jego pozycja będzie wzrastała – ocenił. Były prezydent stwierdził również, że protest opiekunów osób niepełnosprawnych w Sejmie to dowód na to, że "z budżetem nie jest tak dobrze, jak nam się opowiada". – Skoro władza, która rozdaje tak hojnie pieniądze, nie może dzisiaj tych pieniędzy dać, to ja z tego mam tylko jeden wniosek: po prostu z kasą zaczyna być krucho. Budżet jest napięty. My prawdopodobnie jesteśmy wprowadzani w błąd przez premiera Morawieckiego, przez niewypowiadającą się minister finansów, którzy opowiadają nam, że jest świetnie, a zaczyna być bardzo ciężko – powiedział.