Brygada pancerna USA w drodze do Polski. 4 tys. żołnierzy trafi do kraju

Amerykanie wymienią w Polsce i krajach bałtyckich żołnierzy z 2 Pancernego Brygadowego Zespołu Bojowego 1 Dywizji Piechoty. Portal denefce24.pl podał, że do Polski trafi ok. 4 tys. Żołnierzy.

W ramach Amerykanie zmiany przywiozą ze sobą 90 czołgów M1A2 SEP Abrams oraz ok. 140 BWP i BWR Bradley. Do tego dochodzi dywizjon 18 haubic samobieżnych Paladin oraz wozy wsparcia. W sumie będzie to ponad tysiąc pojazdów.