"Lojalki Antybanderowskie". Korona przedstawiła swoją "piątkę"

Współtworząca Konfederację Wolność i Niepodległość Konfederacja Korony Polskiej, czyli partia kierowana przez Grzegorza Brauna zaprezentowała pięć postulatów, jakimi powinny kierować się jej zdaniem polskie władze wobec Ukraińców mieszkających w Polsce.

Koniec socjalu, Lojalka Antybanderowska. Piątka Korony Grzegorza Brauna

1. Wstrzymanie pozwoleń na pobyt stały oraz nadawanie polskiego obywatelstwa Ukraińcom. Zaostrzenie kryteriów nadawania obywatelstwa polskiego.

2. Żadnego „komponentu ukraińskiego” w polskich szkołach. Pełna polonizacja dzieci ukraińskich. Obniżenie dotychczasowych praw mniejszości ukraińskiej w Polsce do poziomu praw mniejszości polskiej na Ukrainie.

3. Obowiązkowe podpisanie Lojalki Antybanderowskiej przez każdego obywatela Ukrainy.

4. Świadczenia socjalne tylko dla Polaków i dzieci obywateli polskich. Żadnych transferów pieniężnych i materialnych na Ukrainę.

5. Natychmiastowa deportacja wszystkich ukraińskich przestępców na Ukrainę, dość utrzymywania obcokrajowców w polskich więzieniach.

W nawiązaniu do punktu 2. przypomnijmy, że od września obowiązek szkolny objął wszystkie dzieci z Ukrainy przebywające w Polsce. Minister edukacji pod kierownictwem Barbary Nowackiej wprowadziło dla nich dostępność tzw. komponentu ukraińskiego, w ramach którego mają się uczyć m.in. ukraińskiej wersji historii.

Pakiet polityki migracyjnej Konfederacji

Przypomnijmy, że w lipcu ub. roku Konfederacja zaprezentowała 12-punktowy "Pakiet odpowiedzialnej polityki migracyjnej". Nazwa pakietu to "Po pierwsze Polacy".

W pakiecie znalazły się m.in. punkt likwidacja socjalu dla imigrantów – Państwowe programy socjalne i demograficzne wyłącznie dla polskich obywateli. Brak preferencji dla cudzoziemców w dostępie do usług publicznych. Likwidacja przywilejów emerytalnych dla cudzoziemców. Inny postulat to jak najszybszy powrót uchodźców – Uchylenie automatycznego przedłużania prawa pobytu dla uchodźców po ustaniu sytuacji zagrożenia ich życia. Zlikwidowanie innych zachęt do osiedlania się w Polsce. Organizacyjne wsparcie szybkich powrotów do krajów pochodzenia. Konfederacja chce także limitu napływu migrantów – Przywrócenie kontroli nad napływem imigracji spoza UE. Ustalenie rocznego limitu pozwoleń na wjazd z konkretnych krajów. Wstrzymanie napływu muzułmanów.

Konfederacja także w kampanii wyborczej jasno wskazywała, że należy wprowadzić zasadę zero socjalu dla Ukraińców. – Dlatego, że stosunki Kijowa i Warszawy uległy zmianie. Chyba tak można powiedzieć, że maski po prostu opadły. Tam, gdzie był pozór przyjaźni; tam, gdzie był pozór partnerstwa, tam w tej chwili widzimy, że jest twarda gra. Jest wymiana ciosów, agresywna retoryka. Jest zapowiadanie sankcji, ceł, skarżenie się do Światowej Organizacji Handlu, uderzanie w polskie interesy gospodarcze w Brukseli – mówił wówczas prezes Ruchu Narodowego Krzysztof Bosak.

