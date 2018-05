Kolejne zobowiązanie Jakiego. "Legia i inne kluby będą traktowane tak, jak na to już dawno zasługują"

Jaki zorganizował konferencję prasową przed stadionem Legii Warszawa, gdzie nawiązał do trudnej współpracy klubu z miastem. – Klub już dawno się zadeklarował, że w tym miejscu, ze swoich własnych środków wybuduje nowe boiska dla dzieci, rodziców, dla wszystkich, którzy są dumni z Legii, którzy chcą uprawiać zdrowy tryb życia, sportowej Warszawy. Niestety miasto konsekwentnie, być może złośliwie, nie chce się na to zgodzić. Tym bardziej, że Legia od lat mówi, że jest w stanie płacić najwyższą stawkę komercyjną. Nie chce ani złotówki od miasta. Chce tylko, żeby przekazać ten teren i żeby tam mogły grać dzieci – mówił.

Wiceminister sprawiedliwości zadeklarował też, że nie będzie spowalniać, chociaż obu kandydatów skrytykował wczoraj przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. Jaki powiedział dziennikarzom, że spotyka się tylko z ludźmi i wcześniej też to robił. – Nie widzę żadnego powodu, dla którego, w związku z tym, że zbliża się kampania wyborcza, politycy mieliby przestać być aktywni. Mieliby rozmawiać o problemach ważnych z punktu widzenia mieszkańców. Wydaje się, że z punktu widzenia prowadzania kampanii wyborczej istotniejsze jest co innego: czy angażuje się środki publiczne do tego, żeby prowadzić kampanię wyborczą przed kampanią wyborczą. Tu państwo możecie zobaczyć, czy np. środki finansowe dzielnic miasta, publiczne środki, z budżetu stołecznego, nie są wydawane na prowadzenie kampanii wyborczej jednego z kandydatów – powiedział.

– Nie mam zamiaru spowalniać kampanii dlatego, że wiem o co walczę. Walczę o to, aby wyrwać Warszawę z rąk mafii reprywatyzacyjnej. To dzisiaj dla mnie najważniejsze, a ponieważ mamy pół roku straty w tych działaniach, które prowadzi Rafał Trzaskowski i on nie ukrywa, że prowadzi przecież kampanię wyborczą, to już nie możemy czekać. Musimy po prostu rozpocząć walkę, jeżeli chcemy naprawdę rozmawiać o zwycięstwie – mówił Patryk Jaki.