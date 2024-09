Były europoseł Ryszard Cz. zatrzymany przez CBA

Rzecznik prasowy szefa MSWiA-koordynatora służb specjalnych podał, że w tym samym czasie w Warszawie została zatrzymana jego żona, Emilia H. "Postępowanie prowadzone wspólnie przez CBA z wydziałem zamiejscowym Prokuratury Krajowej w Katowicach dotyczy Collegium Humanum" – poinformował Jacek Dobrzyński.

Dobrzyński wyjaśnił na antenie Polsat News, że do zatrzymań Cz. i H. doszło w tym samym czasie, a przeprowadziły je dwie grupy agentów Biura. – Chodzi o podejrzenie przyjmowania korzyści majątkowych, działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Wydawane były dyplomy MBA w sposób nieuczciwy, można mówić wprost, że przyjmowane za nie były łapówki – powiedział rzecznik. Dodał, że sprawa "ma charakter typowo rozwojowy". Dobrzyński powiedział, że Emilia H. była pracownicą Collegium Humanum, a dokładnie Szkoły Głównej Menedżerskiej w Warszawie.

CBA prowadzi wielowątkowe śledztwo dotyczące handlu dyplomami MBA, uprawniającymi do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, przez zorganizowaną grupę przestępczą, działającą na jednej z niepublicznych szkół wyższych w Warszawie. Członkowie tej grupy mieli wystawiać dokumenty związane z ukończeniem studiów.

Afera Collegium Humanum

W czerwcu agenci CBA zatrzymali kolejnych czterech pracowników niepublicznych uczelni wyższych, tym razem z Katowic, Krakowa i Łodzi. "W śledztwie prowadzonym wspólnie z wydziałem zamiejscowym Prokuratury Krajowej w Katowicach 19 osób usłyszało w sumie 99 korupcyjnych zarzutów" – poinformował w na platformie X Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz koordynatora służb specjalnych.

Dzień wcześniej Centralne Biuro Antykorupcyjne przekazało, że funkcjonariusze CBA zatrzymali trzech rektorów prywatnych uczelni. Sprawa ma związek z nieprawidłowościami w niepublicznych szkołach wyższych. Do zatrzymań doszło 19 i 24 czerwca w Gdańsku, Wrocławiu oraz Toruniu. Zatrzymani to Roman G., rektor Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku, Rafał K., rektor i założyciel Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławiu oraz Grzegorz G., profesor Akademii Jagiellońskiej w Toruniu. Agenci CBA przeszukali zarówno mieszkania zatrzymanych, jak i gabinety na uczelniach. Zabezpieczono elektroniczne nośniki danych oraz dokumentację o znaczeniu dowodowym.

