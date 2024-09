"Złota wiza" dla Sebastiana M. Reakcja pełnomocnika rodziny ofiar

"Gazeta Wyborcza" podała nieoficjalnie, że 33-letni Sebastian M., który swoim BMW zabił trzyosobową rodzinę, dostał status rezydenta (tzw. złota wiza) w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Zwrócono mu także kaucję, którą wcześniej musiał wpłacić.

– Wysłaliśmy pytanie do placówki w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ale nie dostaliśmy w tej sprawie jeszcze odpowiedzi – przekazał we wtorek w rozmowie z Interią rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński.

– Taka nieoficjalna informacja do nas dotarła i podjęliśmy działania, aby to sprawdzić, co robimy od jakiegoś czasu i żadnego potwierdzenia nie mamy – oznajmiła prok. Anna Adamiak, rzecznik prokuratora generalnego. – Poczuliśmy się w obowiązku, żeby tę okoliczność sprawdzić, bo nie mamy pełnej wiedzy z ZEA, ale absolutnie nie mamy potwierdzenia – podkreśliła.

"Wystąpię z wnioskiem o wyjaśnienie sprawy"

– Bliscy są zaniepokojeni. Odebrałem już kilka telefonów od pokrzywdzonych, którzy obawiają się, że sytuacja ta może skomplikować sprawę ekstradycji do Polski. Pytają, czy istnieje ryzyko, że procedura ekstradycyjna skończy się niepowodzeniem – powiedział w środę w rozmowie z portalem o2.pl mec. Łukasz Kowalski, pełnomocnik rodziny ofiar.

– Na dniach wystąpię z wnioskiem do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i innych organów o wyjaśnienie sprawy. Ciężko mi komentować medialne doniesienia, bo nie wiem, na ile one są zgodne z prawdą. Wolałbym rozmawiać o potwierdzonych informacjach – dodał adwokat.

– Rodzina ofiar wierzy, że organy ścigania staną na głowie, aby sprowadzić Sebastiana M. do Polski – stwierdził mec. Kowalski.

Wypadek na autostradzie A1

Tragiczny wypadek na autostradzie A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina, wracająca z wakacji, wstrząsnął całą Polską. Do zdarzenia doszło 16 września 2023 r. po godz. 19:00 na wysokości Sierosławia (powiat piotrkowski, województwo łódzkie).

Sprawca zbiegł do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie po kilku tygodniach trafił do aresztu. Na początku lutego 2024 r. poinformowano, że został z niego zwolniony.