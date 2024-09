"Świat mi się zawalił". Dramatyczne słowa matki ks. Olszewskiego

Rodzice ks. Michała Olszewskiego wzięli udział w pikiecie w obronie swojego syna. Nagranie z tego wydarzenia opublikował w środę w mediach społecznościowych poseł Suwerennej Polski Dariusz Matecki.

Matka księdza Michała Olszewskiego: Ludzie, ratujcie go, ratujcie go

Słyszmy na nim poruszające słowa matki duchownego. Kobieta nawiązała ostatnich zdjęć i nagrań swojego syna, które obiegły media społecznościowe. – Szedł i błogosławił. Błogosławił w tych kajdankach. Te biedne rączęta jeszcze błogosławiły. W tej koszulce z Matką Bożą z Guadalupe – mówiła.

– Kiedy go zobaczyłam, świat mi się zawalił! To moje biedne umęczone dziecko. Ludzie, ratujcie go, ratujcie go – apelowała.

Prosząc zgromadzonych o dalszą modlitwę w intencji syna, kobieta obiecała, że ona wraz z mężem również będą pamiętać o nich w modlitwie. – Dziękujemy ludziom dobrej woli w całej Polsce – powiedziała.

Sprawa zażalenia na zatrzymanie ks. Michała Olszewskiego odroczona

W piątek 6 września sąd odroczył sprawę zażalenia na zatrzymanie ks. Michała Olszewskiego do 18 października. Do sądu wciąż nie trafiły nagrania od policji i ABW. – Obrona dostała dodatkowy tydzień, by złożyć wnioski dowodowe. W tym materiale są pewne braki. Wydaje się, że tego materiału dowodowego trochę my dołożymy, skoro jest taki kłopot ze strony państwa – mówił wówczas w rozmowie z telewizją wPolsce24 obrońca ks. Michała Olszewskiego, mec. Krzysztof Wąsowski.

Media relacjonowały wyprowadzanie kapłana z budynku sądu. Na filmach i zdjęciach widać było, że sercanin jest skrajnie wychudzony. Podczas wyprowadzania przez funkcjonariuszy, duchowny miał na rękach kajdanki. Wykonywał gest błogosławieństwa w kierunku zgromadzonych przed sądem protestujących, którzy przyszli, aby wyrazić sprzeciw stosowanych wobec niego metod. Podczas trwającego od końca marca pobytu za kratami, kapłan schudł aż 15 kilogramów.

