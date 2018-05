Dziennikarz "Do Rzeczy" zaatakowany przez Antifę blokującą marsz nacjonalistów

W Warszawie trwa legalnie zorganizowany marsz przez środowiska wprost odwołujące się do narodowych socjalistów. Środowiska skrajnie lewicowe i Obywatele RP postanowili zorganizować blokady marszu. Doszło też do ataku na dziennikarza "Do Rzeczy" Wojciecha Wybranowskiego ze strony dwóch zamaskowanych mężczyzn blokujących marsz.