Kornel Morawiecki zabrał głos ws. "daniny solidarnościowej"

– Ustrój, który jest lepszy (…), to solidaryzm. To nie jest ustrój, w którym będziemy sobie tylko pomagać, to nie będzie też ustrój, w którym będziemy od siebie wyłącznie wymagać. W nim będzie i jedno, i drugie – mówił Kornel Morawiecki w Polskim Radiu 24 w kontekście "daniny solidarnościowej" zaproponowanej przez premiera Mateusza Morawieckiego. Zgodnie z jej ideą obciążeni mają nią być najbogatsi, którzy w ten sposób będą wspierać niepełnosprawnych.

K. Morawiecki stwierdził, że "w socjalizmie było ziarno prawdy, choć nierealizowane". – To była koncepcja wzajemnej pomocy. Ziarnem prawdy kapitalizmu jest wzajemne wymaganie od siebie (…). Tak, by społeczeństwo weszło na wyższy poziom – powiedział.