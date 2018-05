Nie ma stanów beznadziejnych

Katarzyna Pinkosz: Od roku działa pierwsza w Polsce klinika „Budzik” dla dorosłych, w której wybudzane są osoby ze śpiączki. Jakie są efekty?

Wojciech Maksymowicz: „Budzik” działa sprawnie, personel nabiera coraz więcej doświadczeń. Przez ten czas mieliśmy pięć wybudzeń. To sporo, zważywszy na to, że mamy tylko osiem łóżek, a pacjenci przebywają w „Budziku” do roku czasu od przebytego urazu, a w przypadku niedotlenienia – do pół roku.