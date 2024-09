Fatalne wieści dla PKOl. Państwowy gigant podjął decyzję

Decyzję o zerwaniu umowy sponsorskiej z Polskim Komitetem Olimpijskim Tauron ogłosił podczas prezentacji wyników za pierwsze półrocze. W myśl pierwotnych założeń. współpraca koncernu energetycznego z PKOl miała trwać do 2027 roku.

– We wtorek podjęliśmy uchwałę zarządu, która mówi o tym, że wypowiadamy umowę PKOl. Działamy na wartościach i zasadach. Brand jest dla nas kluczowy przy budowaniu zaufania wokół klientów. To, co dzieje się obecnie, nie daje nam komfortu i gwarancji. Wręcz przeciwnie, brand naszej firmy może na tym ucierpieć – oświadczył w czwartek prezes Tauronu Grzegorz Lot.

Jak podkreślił, nie zaobserwowano tu chęci poprawy tej sytuacji. – Jest to ewidentne nierealizowanie celów, jakie sobie założyliśmy w ramach tego projektu sponsoringowego – dodał.

Z informacji przekazanych przez Lota wynika, iż taka decyzja nie oznacza, że koncern odchodzi od sportu. – My bardzo mocno chcemy w tym kierunku pójść. Sport, który daje pozytywną energię, przynosi radość i jest uczciwy i działa zgodnie z zasadami olimpijskimi, będzie przez nas wspierany – wyjaśnił. Na postawie podpisanej w ostatnim czasie umowy, Tauron będzie w dalszym ciągu wspierać Polską Ligę Siatkową.

Tauron to kolejna państwa spółka Skarbu Państwa, która zerwała współpracę z PKOl kierowanym przez Radosława Piesiewicza. Wcześniej na taki krok zdecydowały się Polskie Porty Lotnicze, PKP Intercity, Krajowa Grupa Spożywcza i Enea.

Minister sportu: To grozi finansowej stabilności Komitetu

Decyzje kolejnych sponsorów o zakończeniu współpracy z Komitetem skomentował przed dwoma dniami minister sportu i turystyki Sławomir Nitras.

"Wydaje mi, że władze PKOl bagatelizują sprawę. Tracą czas. Dalszy brak szybkiego ujawnienia wszystkich informacji, których się domagam, domagają się sponsorzy oraz przede wszystkim opinia publiczna grozi finansowej stabilności Komitetu. To nie leży w niczyim interesie" – napisał we wtorek na platformie X.

