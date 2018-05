Kolejny dzień wolny od pracy?

Drugi Dzień Zesłania Ducha Świętego to święto ruchome. W tym roku przypada na 21 maja. Niektórzy senatorowie z Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji popierają pomysł kolejnego dnia wolnego od pracy. – To inicjatywa, która zasługuje na poparcie – komentuje Zbigniew Cichoń z PiS. Innego zdania jest jednak jego klubowy kolega. – Wprowadziliśmy już wolne niedziele od handlu. Prawdopodobnie nas na to nie stać. Jeszcze okaże się, że w maju będziemy pracować tylko pół miesiąca – mówi szef komisji senackiej Robert Mamątow z PiS.

Senat zdecydował się poprosić o opinie Episkopat i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. IBRiS niedawno przeprowadził sondaż, w którym Polacy wskazali, że najbardziej chcieliby wolnego dnia od pracy w Wigilię (58 procent).