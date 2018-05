Prezydent: Niech żyje wolna, niepodległa Rzeczpospolita. Niech żyje biało-czerwona

Prezydent podziękował Polakom mieszkającym poza krajem. – Za tą działalność, którą prowadzicie dla Polski i polskości. Chciałem podziękować wszystkim nauczycielom, którzy uczą dzieci z dala od Polski naszej historii, polskiej mowy, języka, wszystkiego tego, co powoduje, że trwa nasza wspólnota, że młodzi, kolejne pokolenia mają poczucie, że należą do polskiego narodu, że mają poczucie, że Polska jest ich ojczyzną, bo jest ojczyzna ich dziadków, pradziadków, rodziców, ale że jest i że oni są jej częścią – mówił.

– Za budowanie tej polskości w młodym pokoleniu, za utrwalanie wszystkiego tego, co polskie, często bardzo, bardzo daleko poza granicami naszego kraju. Dziękuję za to. Mam nadzieję, że już wkrótce, za kilkanaście dni będę miał okazję osobiście pokłonić się moim rodakom w Chicago. Osobiście podziękować za wszystko to, co dla Polski i polskości robią w USA – dziękował Andrzej Duda.