KE przyjęła projekt budżetu. Jest propozycja uzależnienia funduszy od praworządności

Od pewnego czasu pojawiały się głosy, że budżet Unii będzie skromniejszy. Miało to być spowodowane przede wszystkim wyjściem ze wspólnoty Wielkiej Brytanii. Na Brexicie mogła ucierpieć szczególnie polityka spójności, na której zależy Polsce. Jednakże w zeszłym tygodniu w tej sprawie interweniowały rządu z Warszawy, Budapesztu oraz Paryża, co pozwoliło na modyfikację początkowych planów.

Komisja Europejska zdecydowała się na zmodyfikowanie swoich początkowych założeń niemal w ostatniej chwili, gdyż poprawki były wprowadzane jeszcze w poniedziałek w nocy.

Mimo tego nie udało się uniknąć pewnych cięć. W politycy spójność mają one wynieść 10 proc, a w projektach dotyczących rolnictwa 5 proc. Teraz po zaprezentowaniu sumy jaką będzie dysponowała Unia Europejska w ciągu najbliższych siedmiu lat, rozpoczną się negocjacje między politykami i państwami.

Fundusze zależne od przestrzegania praworządności?

Jednym z projektów nad którym będą państwa dyskutować jest pomysł Komisji Europejskiej, aby uzależnić wypłaty środków od przestrzegania przez państwa praworządności.

Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki wskazuje, że kwestia praworządności jest zbyt abstrakcyjną sprawą, by można było na niej opierać rozdzielanie funduszy. – Tego zapisu albo nie będzie, albo będzie on tak nieprecyzyjny, że trudno go będzie wykorzystać jako instrument przeciwko jakiemuś krajowi – mówił polityk w Polsat News.

