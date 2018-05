Morawiecki: Polskość to stan ducha. Każdy, kto czuje się Polakiem, jest Polakiem

Podczas dzisiejszego wystąpienia w Stalowej Woli premier podkreślił, że polskość wiąże się z pojęciem wolności i prawdy, a do naszej wspólnoty narodowej ma każdy, kto czuje się Polakiem. – Polskość to solidarność, polskość to wolność i poszanowanie wolności innych. Polskość to również walka o prawdę. Polskość to stan ducha – przemawiał.

Szef rządu podkreślił, że przez wieki Polacy byli otwarci dla innych narodów i kultur. – Naszą siłą, atrakcyjnością naszej kultury sprawialiśmy, że dla wszystkich przybyszów byliśmy wzorem i Polska była domem – przekonywał. Premier zapewnił, że nasze barwy narodowe łączą Polaków.

Dzień Flagi

2 maja w Polsce jest obchodzony Dzień Flagi. Święto zostało ustanowione uchwałą Sejmu w 2004 roku, aby propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych.

W związku z obchodami święta głos zabrał prezydent Duda. – Chciałbym, żeby wszyscy do końca tego roku, roku 100-lecia odzyskania niepodległości widzieli, że Polska jest biało-czerwona. Mam nadzieję, że pod tą biało-czerwoną do końca 2018 roku i później uda nam się osiągnąć wiele sukcesów – mówił przed Pałacem Prezydenckim.