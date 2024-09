Hołownia popełnił przestępstwo? NBP zawiadamia prokuraturę

Informację o złożeniu zawiadomienia do prokuratury Narodowy Bank Polski przekazał w opublikowanym w piątek na swojej stronie internetowej komunikacie.

NBP zawiadamia prokuraturę ws. Hołowni i Gawlika. "Przekroczenie uprawnień"

"Zawiadomienie dotyczy bezprawnych i bezpodstawnych czynności podejmowanych przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szymona Hołownię oraz Przewodniczącego Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej Zdzisława Gawlika w odniesieniu do wstępnego wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu Pana prof. Adama Glapińskiego Prezesa Narodowego Banku Polskiego – pomimo braku podstaw prawnych i faktycznych do określonych działań, w tym ze względu na niezastosowanie się do powszechnie obowiązujących i ostatecznych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, czym każda z powołanych osób przekroczyła swoje uprawnienia, tj. o czyny z art. 231 § 1 KK" – czytamy.

Przypomnijmy, że w czwartek odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Jego celem było ustalenie harmonogramu prac nad wstępnym wnioskiem o Trybunał Stanu dla szefa banku centralnego. Kolejne posiedzenie zaplanowano na 24 września. Wtedy to zostaną wezwani pierwsi świadkowie.

Mocne oświadczenie NBP

Tego samego dnia wieczorem bank centralny wydał oświadczenie, w którym wskazano, dlaczego wniosek nie powinien być procedowany. "(...) prezes banku centralnego nie powinien ponosić odpowiedzialności o charakterze politycznym, w drodze postępowania inicjowanego i prowadzonego przez polityków, tak ze względu na samo obowiązywanie takich regulacji, które mogą wywołać szczególny efekt mrożący, jak i wobec ich ewentualnego stosowania. Pozostaje to bowiem w kolizji z regułą niezależności banku centralnego wynikającą z Konstytucji RP i prawa Unii Europejskiej" – podano w oświadczeniu NBP.

"Z przytoczonych pokrótce względów złożenie wstępnego wniosku uznać trzeba jako instrumentalne wykorzystanie procedury odpowiedzialności konstytucyjnej, a prowadzenie postępowania w jego przedmiocie przez Komisję Odpowiedzialności Konstytucyjnej — jako zdarzenie, które z zasady nie powinno mieć miejsca" – czytamy w komunikacie.

NBP wskazał ponadto, że "w świetle analiz Kancelarii Sejmu wstępny wniosek zawiera uchybienia formalne, które nie zostały uzupełnione i samoistnie powinny spowodować brak nadania dalszego biegu niniejszej sprawie".

"Konstytucja RP ani ustawa o Trybunale Stanu nie przewidują odpowiedzialności konstytucyjnej Członków Rady Polityki Pieniężnej ani Członków Zarządu NBP, co oznacza, że brak jest podstaw do odpowiedzialności konstytucyjnej za wspólne działanie w ramach tych organów, w zakresie wykonywania ich kolegialnych kompetencji, w tym także za działania Prezesa NBP jako osoby wchodzącej w skład tych organów. Powyższe oznacza, że postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności konstytucyjnej nie powinno zostać w ogóle wszczęte. Wstępny wniosek pozostaje wadliwy z przyczyn ustrojowych, proceduralnych i konstrukcyjnych" – argumentowała instytucja.

Czytaj też:

Glapiński przed Trybunałem Stanu? Mocne oświadczenie NBPCzytaj też:

Koalicja nie odpuszcza. Wraca wniosek o Trybunał Stanu dla ŚwirskiegoCzytaj też:

Glapiński: Głównym problemem jest chora gospodarka niemiecka