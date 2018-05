Lisicki o referendum prezydenckim: Zdziwiłbym się, gdyby PiS na nie przystało

Lisicki przyznał, że nie wie, jakie prezydent Andrzej Duda może mieć interesy w referendum ws. zmian w konstytucji. Jak dodał, ryzyka z tym związane są ogromne. – Przypomnę, że prezydent zachował się inaczej, niż rządzący już kilka razy. To referendum wymyślono w chwili, gdy zarzucona mu, że się nie różni od obozu rządzącego. Teraz już tego nie potrzebuje – powiedział.

– Moim zdaniem wyjściem z tego, byłoby zrobienie z kilku punktów programu do wyborów. To jest idealne rozwiązanie. Załóżmy, że nie będzie frekwencji, to będzie bardzo duże osłabienie autorytetu władzy. Po co? Dlaczego wydawać dodatkową bitwę w sytuacji, gdy zwycięstwo jest mgławicowe a ryzyko przegranej jest duże – stwierdził red. naczelny "Do Rzeczy".