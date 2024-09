Petru: Będę namawiał PSL. Kowalski: Zapraszam na kawę

Każda z partii koalicji rządzącej ma swoją wizję tego, jak powinna wyglądać składka zdrowotna. Polska 2050 chce składki uzależnionej od wysokości przychodów. Zgodnie z projektem firmowanym przez Ryszarda Petru, będą trzy progi przychodowe (4, 7 albo 9,4 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).

Lewica chce wprowadzenia 9-proc. podatku od zdrowia, który miałby być płacony zarówno przez tych, którzy są na PIT, jak i na CIT. Z kolei PSL zaproponowało powrót do tego, co było przed Polskim Ładem, czyli 9 proc. składki z możliwością odliczenia jej większej części od podatku.

Według ministra finansów Andrzeja Domańskiego, w przyszłym roku budżet państwa może sfinansować obniżenie składki dla przedsiębiorców na poziomie do 4 mld zł.

Co dalej ze składką zdrowotną?

"Jesteśmy blisko porozumienia ws. obniżenia składki zdrowotnej z Ministerstwem Finansów. Na tym etapie propozycja dotyczyłaby tylko przedsiębiorców. Pracownicy byliby objęci obniżką w momencie, gdy deficyt sektora finansów publicznych spadnie poniżej 3 proc. PKB. Czyli ok. 2027 r." – ogłosił 20 sierpnia w mediach społecznościowych Ryszard Petru. "To rozsądny kompromis. Pojawią się zarzuty, że dużo na tej obniżce zyskają dobrze zarabiający. No tak, ale przecież to im Polski Ład najwięcej zabrał! Oddajemy to co niesłusznie zostało zabrane" – stwierdził.

Jednak składka zdrowotna nie jest jeszcze uzgodniona na poziomie rządowym. – Projekt musi przejść całą ścieżkę legislacyjną, rządową. Chciałbym, żeby to się stało w październiku, listopadzie – to jest możliwe, a nie na posiedzeniu wrześniowym – wskazał wicepremier i prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Możemy zbudować większość"

"Będę namawiał PSL na wspólną ścieżkę poselską obniżki składki zdrowotnej" – poinformował na platformie X Ryszard Petru z Polski 2050.

Wpis Petru skomentował Janusz Kowalski z klubu parlamentarnego PiS. "To w takim razie ja zapraszam na kawę. Możemy zbudować większość w Sejmie dla dobrego projektu w sprawie składki zdrowotnej" – napisał.

twitterCzytaj też:

Nieoczekiwana deklaracja Petru. Chce zastąpić Hołownię