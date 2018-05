Rzepliński o Gersdorf: Sędzia nie może hamletyzować

W połowie kwietnia I Prezes Sądy Najwyższego poinformowała, że podjęła decyzję o zwołaniu posiedzenia KRS. Jak tłumaczyła, uznała, że jest to jej bezwarunkowy obowiązek. – Pozycja I Prezes nie pozwala na gesty nieposłuszeństwa obywatelskiego. Miałam do wyboru dwa warianty rozwiązania tego moralnego konfliktu. Albo złożenie mandatu i uwolnienie się od tego obowiązku, albo zwołanie KRS (…) Za moją decyzją stoją rację społeczne i ludzkie sprawy, które czekają na rozstrzygnięcie. Wiem, że zawsze będę krytykowana – wyjaśniła.Prof. Gersdorf wyjaśniła, że gdyby zrezygnowała ze stanowiska, to prezydent powołałby nowego I Prezesa, a posiedzenie KRS i tak zostałoby zwołane.

O jej postawę pytany był dziś na antenie radia TOK FM Andrzej Rzepliński. – Sędzia, nie tylko prezes sądu, nie może hamletyzować. Musi być jednoznaczny – oświadczył były prezes Trybunały Konstytucyjnego, który nie chciał jednak wprost odpowiedzieć na pytanie, czy Gersdorf nie powinna zwoływać posiedzenia KRS. Zamiast tego odparł: "I Prezes powinien być jednoznaczny od A do Z".

Zapytany, czy oczekuje dymisji I Prezes Sądu Najwyższego, Rzepliński tłumaczył że nie jest w stanie przewidzieć jej decyzji w tej kwestii. – Podjęła decyzję, kiedy w końcu lipca ubiegłego roku wyszła przed Sąd Najwyższy do wielkiej rzeszy ludzi demonstrujących na Placu Krasińskich w Warszawie na rzecz wolnych sądów. Demonstrujących tam oraz w dziesiątkach miast polskich – mówił gość TOK FM, dodając: "Była tam na swoim miejscu i czuła się na swoim miejscu. Stałem obok niej, dumny z jej decyzji".

