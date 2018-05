Prof. Czaputowicz spotkał się z Fransem Timmermansem. "Rozmowy są pozytywne"

Szef MSZ prof. Jacek Czaputowicz spotkał się z wiceszefem Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem. Rozmowa dotyczyła art. 7 i kwestii praworządności w Polsce. – Jestem wdzięczny ministrowi, że przybył do Brukseli w dniu święta narodowego. Rozmowy są pozytywne, ale potrzebujemy jeszcze czasu, obserwujemy uważnie co stanie się z ustawami w Sejmie i wtedy podejmiemy decyzję co do dalszych kroków –powiedział Timmermans po spotkaniu.

Pod koniec marca PiS skierował do Sejmu projekty nowelizacji ustaw o ustroju sądów powszechnych i Sądzie Najwyższym oraz Trybunale Konstytucyjnym. Zostały one następnie przyjęte przez Sejm i Senat i czekają na podpis prezydenta. Zdaniem PiS wprowadzane przez nowelizacje zmiany mają wychodzić na przeciw oczekiwaniom Komisji Europejskiej. – Czwartkowe spotkanie szefa MSZ Jacka Czaputowicza z wiceszefem Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem to element procesu, którego celem jest ochrona polskich reform przy jednoczesnym zażegnaniu niepotrzebnych napięć z Komisją Europejską – mówił wiceszef MSZ Konrad Szymański. –Jestem wdzięczny ministrowi, że przybył do Brukseli w dniu święta narodowego. Rozmowy są pozytywne, ale potrzebujemy jeszcze czasu, obserwujemy uważnie co stanie się z ustawami w Sejmie i wtedy podejmiemy decyzję co do dalszych kroków –powiedział Timmermans po spotkaniu z prof. Czaputowiczem. Z kolei szef MSZ potwierdził, że przedstawił kolejne propozycje zmian dot. skargi nadzwyczajnej i asesorów.