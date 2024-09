"Za pięć godzin może nie być możliwa". Ważny apel premiera ws. ewakuacji

To, co czeka nas tej nocy i przez część niedzieli to te opady będą rekordowe – powiedział w sobotę na konferencji w Nysie premier Donald Tusk.

Szef rządu wziął w sobotę wieczorem w Nysie udział w odprawie ze służbami w związku z aktualną sytuacją powodziową. Podczas późniejszej konferencji prasowej przyznał, że niż który przyniósł nad Polskę i Czechy ulewne deszcze jest "nie do końca przewidywalne". – Te prognozy nie są optymistyczne. Opady mogą być w wielu miejscach większe, wręcz rekordowe – podkreślił. Donald Tusk: Być może za pięć godzin ewakuacja nie będzie już możliwa Donald Tusk zwrócił się do osób, które już dziś czują się zagrożone, które mieszkają w tych miejscach, gdzie woda podchodzi coraz bliżej, żeby rozważyły ewakuację. – Być może za pięć godzin ewakuacja nie będzie już możliwa – ostrzegł i dodał: "Bardzo wszystkich gorąco proszę, żeby nie ryzykować, współpracować z policją i strażą pożarną. To ma wielkie znaczenie". Premier odniósł się też do sytuacji w Głuchołazach. Przyznał, iż jest ona "krytyczna", gdyż trudno przewidzieć konsekwencje zawalenia mostu. Z informacji przekazanych podczas konferencji wynika, że uruchomiona zostanie szybką pomoc dla najbardziej poszkodowanych. – Naszym zadaniem jest, żeby to było szybkie i elastyczne – powiedział Tusk. "Przed nami krytyczna noc" Wcześniej szef rządu wskazywał za pośrednictwem mediów społecznościowych, że przed nami "krytyczna noc". Wzywał też do pełnej mobilizacji. "Strażacy, żołnierze, policjanci, samorządowcy i wszystkie służby państwowe zaangażowane na sto procent w walce z powodzią. W drodze na Śląsk Opolski odbieram meldunki od dowodzących akcjami, za chwilę w Nysie odprawa. Przed nami krytyczna noc, konieczna pełna mobilizacja" – napisał Tusk. Czytaj też:

"Szykujemy się na najgorsze". Poseł PiS alarmuje: Większa tragedia niż w 1997 rokuCzytaj też:

Ziobro wbija szpilę Tuskowi. "Zadbał o to Fundusz Sprawiedliwości"Czytaj też:

Utknęła w aucie, woda odcięła jej możliwość ucieczki. Strażacy walczyli z czasem