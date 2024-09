Ziemkiewicz: Ta ideologia niszczy świat

– Nikt tych kłamstw klimatystów nie dekonstruuje lepiej niż wybitni naukowcy. U nas za sprawę wziął się prof. Piotr Kowalczak. To jeden z wielu powodów, by sięgnąć po najnowszy numer "Do Rzeczy" – mówi Ziemkiewicz.

Publicysta podkreśla, że najnowszy numer tygodnika jest nawet na tle innych numerów "Do Rzeczy" jest szczególnie ważny.

– W tekście "Czas Warchołów" pokazuję swoisty przewrót antydemokratyczny i zawłaszczenie państwa nie po coś, ale byle "było nasze". Polecam bardzo esej Lecha Mażewskiego o suwerenności na ten sam temat, ale od strony bardziej uczonej niż politycznej – mówi Ziemkiewicz.

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– Jürgen mówi, że nic nie pamięta. Brigitte neguje Holokaust. Kai został księdzem. Poznajcie potomków komendanta Auschwitz, Rudolfa Hössa – pisze Piotr Gociek w artykule “Grzechy ojców”.

– Szef PiS nie stałby się jednym z dwóch największych rozgrywających w polskiej polityce początku XXI w., gdyby

nie został szefem „Tygodnika Solidarność” – stwierdza Piotr Semka w artykule “«Tysol», czyli Jarosław Kaczyński wskakuje na beczkę”.



– Nieco ponad pół roku zajęło rządowi Donalda Tuska podbicie poziomu inflacji do poziomu 4,2 proc. Rządzący bardzo chcieliby odwrócić uwagę Polaków swoją ideologiczną ofensywą, ale inflacja znów stała się ważnym problemem społecznym – zauważa Jakub Wozinski w tekście “Inflacja znów puka do bram”.