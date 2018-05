Karczewski: Z pełnym szacunkiem odnosimy się do zapowiedzi Pana Prezydenta

– Dziś zapowiadam, że złożę w Senacie projekt o przeprowadzenie referendum, którego data będzie określona na 10 i 11 listopada 2018 roku. Niech ten rok, rok stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, będzie dla nas i dla następnego pokolenia rokiem konstytucyjnego przełomu – mówił podczas uroczystości związanych z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja prezydent Andrzej Duda.

– Chciałbym aby to naród, polskie społeczeństwo zostało zapytane przez rządzących o to, jakiej Polski chce – podkreślał Andrzej Duda. – Mamy wyjątkowy rok, rok stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, rok szczególny. Jestem przekonany, że jest to rok niezwykle ważny dla każdego z nas. To w tym roku powinniśmy odpowiedzieć na te wielkie pytania – przekonywał prezydent.

Czytaj także:

Prezydent podał datę referendum ws. nowej konstytucji. "Chcę odwołać się do społecznej mądrości, do odpowiedzialności za losy kraju"

Wcześniej partia rządząca wielokrotnie dystansowała się od daty 11 listopada. "Z pełnym szacunkiem odnosimy się do zapowiedzi Pana Prezydenta Andrzeja Dudy w kwestii referendum konsultacyjnego ws. konstytucji. Co do treści pytań i terminu odbędą się rozmowy z większością parlamentarną" – napisał na Twitterze po wystąpieniu prezydenta marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

W podobny sposób odniósł się do wystąpienia prezydenta Ryszard Terlecki, przewodniczący klubu parlamentarnego PiS.