Pomoc dla powodzian. Ważne decyzje prezydenta. "Po bardzo intensywnych dyskusjach"

– Po bardzo intensywnych dyskusjach w Kancelarii Prezydenta, decyzją pana prezydenta, (...) podpiszę pismo do ministra finansów Andrzeja Domańskiego na temat przeglądu budżetu pod kątem oddania do rezerwy środków na zwalczanie skutków powodzi, na pomoc obywatelom. To jest absolutny symbol, gest solidarności z osobami dotkniętymi tym strasznym kataklizmem – powiedziała w poniedziałek rano na antenie radia Tok FM szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka.

– Decyzją prezydenta, chcemy oddać ośrodek w Wiśle na zielone szkoły, na pomoc szczególnie dla małych szkół, tak aby dzieci mogły przyjechać, uczyć się w tej części Polski – bo tam nie ma zagrożenia w tej chwili – na czas (...) osuszenia szkół, przygotowania budynków na następną część roku szkolnego – dodała.

Prezydent pojedzie na tereny zalewowe?

Małgorzata Paprocka odniosła się także do zarzutów związanych z uczestnictwem prezydenta Andrzeja Dudy w Dożynkach Prezydenckich w Warszawie. – Dożynki to gest podziękowania dla polskich rolników i to bardzo ważne. Zaproszeni goście przyjeżdżali z całej Polski i nie było potrzeby odwoływania tego wydarzenia. Prezydent jest w stałym kontakcie ze służbami – wyjaśniła. Jak dodała, na miejscu powodzi głowę państwa reprezentuje szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera.

Szefowa Kancelarii Prezydenta poinformowała również, że wizyta Andrzeja Dudy na zalanych terenach odbędzie się wtedy, "kiedy przejdzie fala powodziowa" i wizyta ta "nie będzie kolidować z działaniami służb". Paprocka podkreśliła, że prezydent rozmawiał z komendantem Państwowej Straży Pożarnej oraz zapewniła, iż "ma pełen ogląd sytuacji".

Rząd chce wprowadzić stan klęski żywiołowej

Sytuacja powodziowa w Polsce jest dramatyczna. Woda zalewa kolejne miasta, dewastując budynki. "Po konsultacji z odpowiednimi ministrami i służbami zleciłem przygotowanie rozporządzenia Rady Ministrów o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej" – poinformował w niedzielę na platformie X premier Donald Tusk.

Szef rządu zlecił ministrowi finansów przygotowanie środków na pomoc doraźną i usuwanie skutków powodzi. Minister ds. Unii Europejskiej ma z kolei wystąpić o pomoc europejską. "Nie zostawimy nikogo samemu sobie. Ministra obrony poprosiłem o skierowanie na tereny zagrożone dodatkowych sił" – podkreślił premier.

Czytaj też:

Powódź w Polsce. Zamknięte szkoły i przedszkola w czterech województwachCzytaj też:

Prawie osiem metrów wody w Kłodzku. Czujnik pomiarowy zniszczonyCzytaj też:

"Niedoszacowane scenariusze". Prezydent Wrocławia ogłosił alarm przeciwpowodziowy