Najlepszy prezydent III RP? Polacy ocenili: Komorowski wyprzedził tylko Jaruzelskiego

Z badania przeprowadzonego przez SW Research dla serwisu rp.pl wynika, że najwięcej respondentów wskazało na Aleksandra Kwaśniewskiego. Zdaniem 36,2 proc. pytanych to właśnie on był najlepszym prezydentem po 1989 roku. Na drugim miejscu, z wynikiem 11,9 proc. badanych, uplasowała się obecna głowa państwa, Andrzej Duda. Tuż za nim znalazł się śp. prezydent Lech Kaczyński. Za najlepszego prezydenta III RP uznało go 11,7 proc. respondentów.

Tuż za podium znalazł się Lech Wałęsa. W ocenie 7,8 proc. to ten polityk był najlepszą głową państwa. 4,8 proc. badanych wskazało na Bronisława Komorowskiego, który wyprzedził tylko Wojciecha Jaruzelskiego (na niego wskazało 1,9 proc.).

Aż 25,6 proc. respondentów nie potrafiło wskazać najlepszego prezydenta.