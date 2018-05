Trzaskowski: Czy ci, którzy dzisiejszej Konstytucji nie szanują, mogą zapowiadać referendum konstytucyjne?

Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości na Placu Zamkowym zapowiedział, że złoży do Senatu wniosek o rozpisanie na dni 10 i 11 listopada referendum konstytucyjnego ws. nowej konstytucji. – Złożę w Senacie stosowny wniosek, aby referendum konsultacyjne w sprawie konstytucji odbyło się w tych wielkich listopadowych datach: 10 i 11 listopada tego roku. Apeluję do Państwa o obecność na tym referendum, proszę, żebyście przyszli i w to wielkie święto powiedzieli, jakiej Polski chcecie – mówił Andrzej Duda.

Do propozycji prezydenckiej odniósł się kandydat Platformy Obywatelskiej na prezydenta Warszawy. – Pytanie jest, czy ci, którzy dzisiejszej Konstytucji nie szanują, mogą zapowiadać referendum konstytucyjne? Po drugie, jest pytanie, jakie mają pytania zapadać w tym referendum, dlatego że do tej pory nie uzyskaliśmy na to jednoznacznej odpowiedzi. Pytanie jest też takie, bo widziałem pytania dot. suwerenności, w jaki sposób wzmacniać suwerenność – mówił Rafał Trzaskowski.

Polityk przekonywał, że największym gwarantem naszej suwerenności jest obecność w Unii Europejskiej. Jak tłumaczył, członkostwo we Wspólnocie jest gwarantem tego, że nasza suwerenność będzie pielęgnowana, że będziemy ją wspólnie sprawować z innymi państwami Unii, że dzięki temu będziemy bezpieczni oraz że będziemy rośli w dobrobycie. – Natomiast oczywiście to, co robi dzisiejszy rząd i niestety prezydent, dokłada się do łamania praworządności i Konstytucji, tej dzisiejszej, która była owocem kompromisu i to nie najlepiej rokuje na przyszłość, czego zresztą takim wyrazistym przykładem była wczorajsza propozycja budżetu UE, gdzie kwestia przestrzegania praworządności będzie powiązana właśnie z kwestiami finansowania rozwoju takich krajów jak Polska – mówił Trzaskowski.