Szef MSZ: Chcemy zamknąć spór z Komisją Europejską

Szef polskiej dyplomacji i wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej spotkali się w czwartek w Brukseli. Rozmawiali na temat reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce oraz praworządności.

– Dialog będzie prowadzony. Frans Timmermans powiedział, że zapozna się z tymi argumentami, zobaczy, jak to prawo jest sformułowane i podejmie właściwą decyzję, co do kontynuowania dalszego dialogu i ewentualnie do uchylenia czy też wycofania art. 7, na co byśmy oczekiwali – oświadczył Czaputowicz na konferencji prasowej.

– Chcemy wykazać pewne otwarcie na postulaty Komisji po to, żeby zamknąć tę sprawę, zająć się sprawami innymi, ważnymi w UE, takimi jak budżet – dodał minister.

Szef MSZ poinformował, że z Timmermansem rozmawiał także na temat skargi nadzwyczajnej. – Były obawy ze strony Komisji, że to będzie zbyt powszechny środek, że będzie naruszać cały system prawa – relacjonował Czaputowicz.

Z kolei wiceszef KE podkreślił, że spotkanie było "bardzo dobre". – Omówiliśmy wszystkie palące tematy. (…) Chcę powiedzieć jasno i wyraźnie, że jesteśmy w dobrym nastroju, ponieważ robimy postępy, ale ich ostateczne podsumowanie nastąpi wtedy, kiedy będą one jasne dla nas wszystkich, ale też od tego, jakie decyzje podejmie polski parlament i co one będą zawierały – oświadczył Timmermans.