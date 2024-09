Powódź. Hennig-Kloska: 100 mln zł na niskooprocentowane pożyczki

– Wszystkie ministerstwa pracują intensywnie w swoim wymiarze. Dbam o bezpieczeństwo środowiskowe i zapewnienie dostaw energii oraz naprawę tego, co niszczy woda. Pokazujemy też, co będziemy robić po tym, jak woda opadnie. Jednocześnie trwa także posiedzenie Rady Ministrów w Warszawie i tam będą podejmowane strategiczne decyzje co do kolejnych obszarów pomocowych – powiedziała minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska podczas konferencji prasowej w Opolu.

Środki na walkę z powodzią

Wskazała, że uruchomione zostanie 21 mln zł na najpilniejsze potrzeby w pierwszych dniach walki. – Walka z żywiołem wciąż trwa, dlatego „od ręki” uruchomimy pieniądze, które zostaną przeznaczone m.in. na: agregaty prądotwórcze, osuszacze czy worki z piaskiem dla centrum zarządzania kryzysowego – przekazała.

Szefowa MKiŚ dodała, że ok. 100 mln zł zostanie przeznaczone "na niskooprocentowane pożyczki na poziomie 1,5 proc. do 2,5 proc. na likwidację skutków powodzi". – Przede wszystkim na: naprawę kanalizacji, naprawę szkód w oczyszczalniach ścieków, naprawę stacji uzdatniania wody pitnej, likwidację szkód na składowiskach odpadów, likwidację szkód w kotłowniach oraz likwidację skażenia środowiska – poinformowała Hennig-Kloska.

Wcześniej w Polsat News minister mówiła: – Sytuacja w regionie objętym powodzią jest nadal dynamiczna, w wielu miejscach trudna, stąd też wymaga wiele uwagi i mądrych decyzji. Cały czas skupiamy się na ratowaniu zdrowia i życia ludzi, ewakuacji zagrożonych terenów. Dbamy o usuwanie skutków powodzi tam, gdzie to już możliwe.

– Przywracanie dostaw prądu dla wszystkich mieszkańców może potrwać kilka dni. Pracują nad tym energetycy, jestem w stałym kontakcie z dystrybutorami energii w regionie. Na teren powodzi ściągane są ekipy naprawcze z innych rejonów – wskazała.

