"Procesja" i kartonowa wagina w koronie. Pikieta feministek pod Radiem Maryja

Pikieta rozpoczęła się o godz. 13.00. "3 maja 1945, dokładnie 154 lata od uchwalenia Konstytucji 3 maja, niespełna tydzień po samobójczej śmierci Hitlera, 5 dni przed kapitulacją państw Osi, niewielki Olkusz powitał na swej ziemi niemowlę płci męskiej, któremu dano na chrzcie imię Tadeusz" – napisały na stronie facebookowej wydarzenia organizatorki.

"Po typowym okresie dzieciństwa i pokwitania Tadeusz nadal rozwijał się prawidłowo. Wzorowo wręcz. Wstąpił do seminarium, studiował teologię w Warszawie, otrzymał święcenia kapłańskie. Naturalną rzeczy koleją założył rodzinę, wybudował dom, posadził drzewo. Rozwinął firmę rodzinną (znaną jako Rodzina Radia Maryja), ustanowił fundację, dla zabicia czasu założył radio, telewizję, gazetę, szkołę, postawił skromny kościół, robił trochę w motoryzacji, na spółkę z Melem Gibsonem odebrał nagrodę „Multimedia w służbie Ewangelii, obronił odkrywczą pracę doktorską o sobie i swojej firmie, ogarnął ściepę na Stocznię Gdańską, wystąpił w „Gwiezdnych Wojnach” jako Imperator, przyjął dwa samochody od śp. anonimowego bezdomnego… Czyli robił i robi po prostu to, co każdy mężczyzna – zakonnik czy robotnik – zrobić w swoim życiu powinien" – napisały feministki. Jak dodały, wydarzenie miało "uświetnić i uczcić istnienie tego wzoru cnót, człowieka ze szczerego złota".

Z doniesień "Gazety Wyborczej" wynika, że na pikiecie pojawiło się ok. 150 osób. Parodiujące procesję z okazji Bożego Ciała, przebrane w sutanny feministki niosły wykonaną z kartonu waginę w koronie. Wykrzykiwały życzenia dla ojca Tadeusza Rydzyka, takie jak „pokonania skłonności do grzechu” oraz „długiego życia, aby miał czas naprawić wszystko, co zepsuł”.

Na pikiecie skandowano takie hasła, jak: "Radio Maryja, syczy jak żmija!" czy "Precz z Rydzykiem! Obłudnikiem!".