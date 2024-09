Stan klęski żywiołowej. Jest projekt rozporządzenia

Sytuacja powodziowa w Polsce jest dramatyczna. Woda zalewa kolejne miasta, dewastując budynki. W internecie pełno jest szokujących nagrań dokumentujących skalę zniszczeń.

"Po konsultacji z odpowiednimi ministrami i służbami zleciłem przygotowanie rozporządzenia Rady Ministrów o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej" – poinformował w niedzielę na platformie X premier Donald Tusk.

Szef rządu zlecił ministrowi finansów przygotowanie środków na pomoc doraźną i usuwanie skutków powodzi. Minister do spraw Unii Europejskiej ma z kolei wystąpić o pomoc europejską. "Nie zostawimy nikogo samemu sobie. Ministra obrony poprosiłem o skierowanie na tereny zagrożone dodatkowych sił" – podkreślił premier.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów

Stan klęski żywiołowej zostanie wprowadzony na terenach objętych powodzią na maksymalnie 30 dni – wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów. Przyjęcie projektu ma ogłosić niebawem premier Donald Tusk. W poniedziałek o godz. 09:00 rozpoczęło się nadzwyczajne posiedzenie rządu.

Minister klimatu i środowiska zapowiedziała uruchomienie środków na niskooprocentowane pożyczki w ramach usuwania skutków powodzi. – Wszystkie ministerstwa pracują intensywnie w swoim wymiarze. Dbam o bezpieczeństwo środowiskowe i zapewnienie dostaw energii oraz naprawę tego, co niszczy woda. Pokazujemy też, co będziemy robić po tym, jak woda opadnie. Jednocześnie trwa także posiedzenie Rady Ministrów w Warszawie i tam będą podejmowane strategiczne decyzje co do kolejnych obszarów pomocowych – powiedziała Paulina Hennig-Kloska podczas konferencji prasowej w Opolu.

Minister wskazała, że uruchomione zostanie 21 mln zł na najpilniejsze potrzeby w pierwszych dniach walki z żywiołem. – "Od ręki" uruchomimy pieniądze, które zostaną przeznaczone m.in. na: agregaty prądotwórcze, osuszacze czy worki z piaskiem dla centrum zarządzania kryzysowego – przekazała.

