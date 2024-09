Hołownia: Sejm rozpoczyna zbiórkę darów dla powodzian

– Od soboty mamy bardzo wiele sygnałów od pracowników Kancelarii Sejmu, od posłów również, że chcieliby jakoś pomóc. Jako sejmowa społeczność też chcemy dorzucić swoją cegiełkę. Od godz. 11 ruszy zbiórka darów, rzeczy. W dwóch punktach. Jeden dla pracowników Kancelarii, posłów, dla państwa dziennikarzy jeśli chcecie – w hotelu poselskim – poinformował polityk podczas konferencji prasowej.

– Druga, otwarta na miasto, jeśli kto gdzie indziej nie skorzysta z propozycji, prezydent Trzaskowski świetnie zaproponował, że można w urzędach dzielnic, posłowie świetnie, że można w biurach. Ale jeśli komuś będzie bliżej na Wiejską, to od Wiejskiej zostanie rozstawiony namiot, gdzie będzie można przynosić rzeczy, które powodzianom mogą się przydać – wskazał.

Potrzebne rzeczy, zwłaszcza wodę pitną, środki czystości i żywność hermetycznie zapakowaną można przynieść do namiotu rozstawionego przy ul. Wiejskiej w godz. 8.00 – 18.30.



Stan klęski żywiołowej. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów

Stan klęski żywiołowej zostanie wprowadzony na terenach objętych powodzią na maksymalnie 30 dni – wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów. Przyjęcie projektu ma ogłosić niebawem premier Donald Tusk. W poniedziałek o godz. 09:00 rozpoczęło się nadzwyczajne posiedzenie rządu.

Minister klimatu i środowiska zapowiedziała uruchomienie środków na niskooprocentowane pożyczki w ramach usuwania skutków powodzi. – Wszystkie ministerstwa pracują intensywnie w swoim wymiarze. Dbam o bezpieczeństwo środowiskowe i zapewnienie dostaw energii oraz naprawę tego, co niszczy woda. Pokazujemy też, co będziemy robić po tym, jak woda opadnie. Jednocześnie trwa także posiedzenie Rady Ministrów w Warszawie i tam będą podejmowane strategiczne decyzje co do kolejnych obszarów pomocowych – powiedziała Paulina Hennig-Kloska podczas konferencji prasowej w Opolu.

Trwa wielka powódź. Będzie specjalne posiedzenie Sejmu