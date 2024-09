Tragiczna powódź w Polsce. Wiadomo kiedy fala wezbraniowa dotrze do Warszawy

Informacje przekazał hydrolog po posiedzeniu powodziowego sztabu kryzysowego we Wrocławiu. W spotkaniu uczestniczył m.in. premier Donald Tusk, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, a także szef MSWiA Tomasz Siemoniak oraz przedstawiciele służb ratunkowych.

Fala dotrze do Warszawy w piątek. Hydrolog uspokaja

Po posiedzeniu odbyła się konferencja prasowa, na której przekazano najnowsze informacje. Głos zabrał m.in. hydrolog, który przedstawiał sytuacje w innych regionach Polski.

Jak powiedział ekspert, fala wezbraniowa dotrze do Warszawy w okolicach 20 września. – Natomiast nie przewidujemy sytuacji krytycznej. Fala ta będzie przechodzić w strefie wody średniej lub wysokiej – oznajmił.

Wcześniej rzecznik prasowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski przekazał, że dla Warszawy nie ma zagrożenia powodziowego. W weekend poziom Wisły wzrośnie prawdopodobnie do ok. 300 cm, czyli będzie w strefie wody średniej.

Stan klęski żywiołowej z powodu powodzi

W poniedziałek rząd zdecydował się wprowadzić stan klęski żywiołowej w części powiatów województw: dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Stan nadzwyczajny ma obowiązywać przez 30 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia, czyli do 16 października 2024 r.

Premier Donald Tusk poinformował na briefingu prasowym, że rząd przewiduje na razie miliard złotych na pomoc powodzianom. Jak powiedział, środki na doraźną pomoc będą wynosiły 10 tys. zł. – Zaznaczył, że pomoc w odbudowie i remontach będzie następnie kwestią oddzielną. Będą to kwoty do 100 tys. zł dla budynku gospodarczego, a jeśli chodzi o odbudowę budynków mieszkalnych – do 200 tys. zł. bezzwrotnej pomocy.

Na wielu stronach internetowych ruszyły zbiórki, których celem jest pomoc mieszkańcom zalanych terenów. Jednocześnie policja informuje, jak ustrzec przed oszustami.

