Prezydent tnie wydatki swojej kancelarii. Ponad 3 mln zł na pomoc dla powodzian

"W ramach solidarności z Poszkodowanymi w wyniku powodzi, podjęliśmy decyzje o ograniczeniu zaplanowanych wydatków KPRP i przekazaniu pieniędzy do dyspozycji Ministra Finansów na walkę ze skutkami niszczycielskiego żywiołu" – poinformował prezydent Andrzej Duda we wpisie zamieszczonym na portalu X.

Z komunikatu opublikowanego przez Kancelarię Prezydenta wynika, że prezydent zlecił szefowej KPRP Małgorzacie Paprockiej cięcie wydatków swojego urzędu. W piśmie skierowanym do ministra finansów Andrzeja Domańskiego Paprocka zaznaczyła, że po dokładnym przeglądzie budżetu kancelarii, w poszukiwaniu możliwości oszczędności i przy jednoczesnym zapewnieniu efektywności działania urzędu, zdecydowano się na zablokowanie środków finansowych w kwocie 3 mln 98 tys. zł.

Pieniądze mają zostać przekazane na rzecz walki ze skutkami powodzi na południu i zachodzie Polski.

Prezydent reaguje na powódź. Tnie wydatki swojej kancelarii

KPRP wyjaśnia, że chodzi o realizację przedsięwzięć, które możliwe są do przesunięcia w czasie — zmianę harmonogramu i uwzględnienie w ramach środków na rok przyszły (w ramach budżetu zgłoszonego do budżetu na rok 2025 do ministra finansów – poprzez ponowny przegląd zaplanowanych zadań).

Kancelaria Prezydenta zablokuje również środki obejmujące wydatki na "utworzony zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach urzędów państwowych 3 proc. fundusz nagród na rok bieżący".

Paprocka zapewniła szefa MF, że na bieżąco będą analizowane możliwości podjęcia dodatkowych działań związanych z ewentualnym wygospodarowaniem oszczędności w budżecie KPRP, celem dodatkowej blokady.



Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na rok 2024, wydatki na Kancelarię Prezydenta miały wynieść 274 mln zł. To o 11 mln więcej niż w roku 2023.

